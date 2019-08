Saint-Louis (Grand Reportage) / Tournée de rétrospection : Le Walo une opportunité d'affaires pour l'entrepreneuriat, la DER un partenaire stratégique à la rencontre des jeunes entrepreneurs bénéficiaires de son financement.

Dans le cadre du suivi et de l'accompagnement pour le financement des jeunes et des femmes pour la promotion l'entrepreneuriat, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide a effectué une tournée de rétrospection dans la région Nord.

La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide a effectué une tournée de 48 heures dans le fin fond du Walo pour rencontrer le jeunes entrepreneurs qui ont bénéficié de son financement, afin de s'enquérir de l'état d'avancement de leurs projets.

De Diama à Richard Toll en passant par Ross Béthio, Ndiawdoune, Cassack Sud, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide conduite par le délégué général Papa Amadou Sarr, a échangé largement avec les jeunes entrepreneurs qui à leur tour ont magnifié à sa juste valeur ce déplacement.

Pour la première étape de cette tournée, la délégation de la DER a procédé à l'inauguration de l'unité de transformation de riz de la vallée à Thilène, village située dans la commune de Diama.

Conçu par le jeune entrepreneur Momar Ba, le projet DB foods a été financé par la DER à hauteur de 65,1% soit 115 millions de francs CFA. Et cette unité de production devra permettre de mettre sur le marché du riz blanc comparable à celui importé, avec une capacité de stockage de 1.000 MT.

Après cette étape, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide est allée à la rencontre des producteurs rizicoles de Cassack Sud, notamment la Start-up Baye seddo.

Avec des résultats satisfaisants pour les récoltes de cette année, les producteurs de sont félicités de l'initiative de l'État du Sénégal d'accompagner les acteurs de l'agriculture.

Toutefois, ils invitent les autorités à développer des outils, des politiques et programmes qui vont moderniser davantage l'agriculture sénégalaise, notamment la production de riz dans la vallée du fleuve Sénégal.

Après cette étape de Cassack Sud, la délégation de la DER est allée à la rencontre des jeunes qui s'activent dans la pisciculture à Richard Toll et Ndiawdoune.

Sur place, le délégué général Papa Amadou Sarr note des avancées significatives sur les différents projets financés par la DER. Et s'engage à mettre à la disposition de ces jeunes entrepreneurs plus de moyens pour leur permettre d'atteindre les résultats escomptés.

La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide a bouclé ses 48 heures de tournée dans le Walo par une visite suivie d'une remise de moissonneuses batteuses

aux producteurs rizicoles du GIE de Gadd Tama, village situé dans la commune de Diama...