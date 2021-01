Saint-Louis / Gouvernance des industries extractives : Une hausse des revenus générés par le secteur constatée pour l'année 2019.

Le rapport de l'année 2019 du comité de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) a été présenté, ce mercredi, à Saint-Louis après sa publication le 17 janvier 2021 à Dakar.



Le document parcouru par Dakaractu, rapporte que "les revenus générés par le secteur extractif totalisent un montant de 161 milliards en 2019 (dont 147,58 milliards sont allés au Budget de l’État) contre 122,2 milliards FCFA pour l’année 2018".



Une hausse qui s’explique, selon Moustapha Fall, le responsable des affaires juridiques de l'ITIE, par le paiement de la deuxième tranche de financement de la construction de l’Institut National du Pétrole et du Gaz effectué par la société TOTAL E&P pour un montant de 10 Millions de USD, soit environ 5,91 milliards de FCFA au profit de l’État du Sénégal, conformément à l’article 19.6 du Contrat de Recherche et de Partage de Production d’hydrocarbures du bloc Ultra Deep Offshore (UDO).



Moustapha Fall de souligner également que d’autres facteurs tels que les paiements effectués par la société KOSMOS Energy en 2019, relatifs à des redressements fiscaux d’un montant de 5,21 milliards de FCFA et le règlement des services effectués par la société SGO en 2019, relatifs à des redressements fiscaux d’un montant de 5 milliards de FCFA, ont pu concourir à cette performance.



Selon toujours les informations de Dakaractu, la contribution des entreprises au niveau de la région de Saint-Louis, est estimée à 9 milliards de francs et parmi ces 9 milliards, il y a essentiellement la société BP et la société Kosmos. Mais ce qui est essentiel à retenir, c'est que les entreprises pétrolières n'ont pas encore commencé à produire. C'est ce qui fait que le secteur minier demeure encore le secteur qui contribue le plus dans l'économie...