Saint-Louis/Gandon : Un accident de la circulation fait 10 morts et 17 blessés dont 5 dans un état grave

Comme annoncé dans les colonnes de Dakaractu, un violent accident de la circulation s'est produit ce matin à hauteur de Gandon. Les chiffres font très froid au dos.

Au total 10 morts ont été dénombrés sur le coup et 17 blessés dont 5 dans un état grave.

En effet, c'est un car Ndiaga Ndiaye qui est entré en collision avec un véhicule 4x4.

Informés de l'accident, les éléments des sapeurs pompiers ont effectué le déplacement sur les lieux pour évacuer les blessés. Et les corps sans vie ont été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis.

Un accident qui s'est produit après celui qui s'est passé samedi dernier et qui avait engendré trois morts...