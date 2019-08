Saint-Louis : Financée à hauteur de 115 millions par la DER, l'unité de transformation de riz blanc DB Foods inaugurée.

Après avoir financé le projet à hauteur de 115 millions de francs CFA, la Délégation à l'entrepreneuriat rapide des jeunes a procédé à l'inauguration de l'unité de transformation du riz de la vallée. Cette unité de transformation permettra de disposer sur le marché sénégalais du riz blanc de qualité comparable à celui importé.

Selon le délégué général Papa Amadou Sarr, "cette décision de financement a été motivée entre autres points par le caractère innovant du projet incluant un registre de producteur numérique, un système de localisation des parcelles, le choix de la spéculation et la planification automatique des activités agricoles en début de campagne en fonction des cultures..."

Après le financement et l'accompagnement pour la réalisation de ce projet, la DER compte également mettre à la disposition de cette unité de production une ligne de financement de 50 millions de francs Cfa pour son fonds de roulement en partenariat avec la BNDE.

Cette cérémonie d'inauguration a vu la présence du ministre de l'agriculture et de l'équipement rural Moussa Baldé et de son homologue de l'économie, du plan et de la coopération, mais également d'autres structures comme la SAED, le FONSIS etc...