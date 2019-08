Saint-Louis / Fête de l'Assomption : L'église rend hommage à « un modèle pour toute l'humanité ! »

Dans la messe dirigée par Monseigneur Ernest Sambou, l'archevêque de Saint-Louis, l'église a rendu un vibrant hommage à "un modèle pour toute l'humanité et à la mère de l'humanité, Marie".

"Marie est un modèle pour l'humanité. Aujourd'hui elle incarne la porte de la sainteté. C'est pourquoi elle est l'espoir du monde et elle est aussi la mère de tout homme en étant la mère de Jésus", souligne Monseigneur Ernest Sambou.

L'archevêque rappelle également que la fête de l'Assomption est l'aboutissement de tout ce qui s'est passé en la personne de Marie. Ce qui marque l'aboutissement d'un courage et d'un engagement extraordinaire.

C'est pourquoi Monseigneur Ernest Sambou invite les fidèles chrétiens comme musulmans à s'inspirer du modèle de Marie pour une paix définitive...