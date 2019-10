Saint-Louis / Festival Métissons 2019 : Entre continuité et renouveau

L'édition 2019 du festival Métissons de Saint-Louis est placée cette année sous le signe de la continuité et du renouveau.

Car, selon Jean Michel Smith, le président du comité d’organisation de ce rendez-vous culturel, "le format du festival va évoluer dans son versant musical pour passer d'une offre autrefois plus centrée sur les bars et hôtels de la ville pour mieux se focaliser sur l'organisation de 3 soirées musicales à l'Institut français entre 20h et 24h".



Lors d'une conférence de presse pour aborder les aspects organisationnels de la dixième édition du Festival métissons de Saint-Louis, le président du comité d’organisation poursuit que "Ces nuits métisses, qui marquent la continuité de l'appui du réseau d'Institut français au festival et à la culture sénégalaise, verront ainsi entre deux et trois groupes se produire chaque soir sur la scène de l'Institut Français de Saint-Louis, qui sera pour cette année le cœur du festival".



Cela dans l'optique de proposer au public un programme de qualité avec la présence d'artistes nationaux et internationaux.

L'édition 2019 qui démarre officiellement le 31 Octobre prochain verra la participation de l'Orchestre Baobab, Cheikh Lô, Spanish Fusion Band, Souleymane Faye entre autres artistes...