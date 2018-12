Saint-Louis / Farba Ngom fusille l'opposition : « Avec son bilan, Macky Sall n'a pas besoin de sortir du palais pour battre campagne... »

Le griot du chef de l'État, le député Farba Ngom n'a pas été tendre avec l'opposition qui accusait le président de la République d'être en train de faire une campagne électorale déguisée.

Profitant de la visite du président Macky Sall dans la région Nord, le premier magistrat de la ville des Agnams a tiré à boulets rouges sur l'opposition. "C'est une chance d'avoir un président comme Macky Sall et je crois que les sénégalais ont compris cela".

À qui veut l'entendre, le député maire se veut très clair : la visite entamée depuis quelques temps par le président Macky Sall n'est pas une tournée politique encore moins une campagne déguisée. "Ce n'est pas une tournée politique, Macky Sall est le président de la République, il sait quand faire campagne et où le faire. Pourquoi déguiser une campagne", martèle le député maire. Qui taxe l'opposition "de personnes mal intentionnées".

"Il faut réfléchir, car il y a des personnes mal intentionnées qui racontent des histoires juste pour détourner l'opinion. Le président Macky Sall est train de lancer les travaux de réhabilitation des aéroports du pays. C'est une tournée économique et non politique", conclut le griot du président...