Saint-Louis / Entretien avec le Dr Ahmadou Dia du parti socialiste : « L'heure des grandes retrouvailles a sonné pour le PS. Et nous devons travailler à avoir un candidat socialiste dans BBY à la prochaine présidentielle... »

Dans cet entretien accordé à Dakaractu, le secrétaire général de la coordination du parti socialiste de Sor et Sud de Saint-Louis est largement revenu sur leur compagnonnage avec la coalition BBY, le bilan de la présidentielle et les derniers remous notés dans le parti socialiste après l'installation du gouvernement Macky Il et les perspectives de leur alliance avec BBY.

À cet effet, l'ancien député socialiste reste convaincu que le moment est venu pour les membres du parti socialiste de se retrouver autour de l'essentiel. " Nous devons nous retrouver dans le grand parti socialiste d'antan." Car estime t-il toujours, le parti doit travailler à avoir un candidat socialiste qui représentera la coalition BBY à la prochaine présidentielle.

Concernant la reconduction des deux ministres socialistes dans le gouvernement Macky Il, Docteur Ahmadou Dia estime que le parti pouvait bénéficier plus de postes de responsabilité.

L'ancien président de la Linguère s'est gardé de faire un commentaire sur la situation que traverse l'équipe présentement. Toutefois, il donne rendez-vous très prochainement pour en parler...