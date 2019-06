Saint-Louis / Entretien : Le Grand oral du Député Cheikh Bamba Dièye sur le rapport de l'U.E, la gestion de sa commune et les ressources naturelles du pays…

Dans l'entretien exclusif qu'il nous a accordé à son domicile, le Député et ancien maire de Saint-Louis n'est pas allé avec le dos de la cuillère pour répondre à nos questions. Sur le rapport de la commission de l'Union européenne sur la présidentielle du 24 février dernier, le coordonnateur national du FSD/BJ regrette "le médecin après la mort" de l'Union Européenne. Il accuse l'ancien représentant de l'Union à Dakar d'être de connivence avec le gouvernement sénégalais. Il n'a pas également manqué à pointer un doigt accusateur sur ce qu'il considère comme "échec de son successeur Mansour Faye" pour la non réalisation de projets, notamment celui d'un théâtre de verdure de 400 millions qu'il dit avoir légué au maire qui peine toujours à le concrétiser. L'ancien ministre de l'aménagement du territoire sous le gouvernement de Abdoul Mbaye se désole également de la gestion des ressources naturelles. Il estime par ailleurs qu'il n'y a jamais de malédiction du pétrole mais plutôt des dirigeants cupides, avides et corrompus.

Entretien...