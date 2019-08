Saint-Louis : Enda-Eco Pop pour une meilleure valorisation de la gouvernance territoriale pour le développement.

Pour une meilleure amélioration et la valorisation de la gouvernance territoriale, l'Enda-Eco pop compte lancer le prix du leadership local.

Ce prix ouvert aux journalistes, étudiants et chercheurs est une occasion pour discuter et trouver des solutions pour une meilleure amélioration du cadre de la décentralisation du développement au Sénégal.

La délégation d'Enda-Eco pop était en tournée en ce début de semaine dans la région Nord pour sensibiliser et inviter les gens à adhérer à ce prix…