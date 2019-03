Saint-Louis : Don de matériel aux districts sanitaires du monde rural

Grâce à la coopération andalouse pour le développement, plusieurs districts sanitaires du monde rural du département de Saint-Louis ont reçu un don en matériel médical.

Estimé à une quarantaine de millions, ce don vise, selon le directeur de l'Agence régionale de développement, Ousmane Sow, à "contribuer à l'amélioration de la qualité des plateaux techniques et soins des structures de base."

Ce qui, selon toujours le directeur de l'ARD, Ousmane Sow, va sans nul doute « faciliter à la population du monde rural, notamment les femmes, l'accès aux services de soins de base et réduire aussi la mortalité infanto-juvénile dans les milieux ruraux. »

La remise de ce lot d'équipement a été éfféctuée cet après-midi en présence des représentants de la coopération andalouse pour le développement et de certaines autorités du département de Saint-Louis.