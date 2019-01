Saint-Louis- Djiby Sakho sur convocation à la brigade de recherche: "C'est un dilatoire et une tentative d'intimidation qu'ils ont voulu installer et nous ne nous laisserons pas faire"

Dakaractu Saint-Louis vous informait hier que le membre du comité directeur du PDS, Djibril Sakho était convoqué à la brigade de recherche de Saint-Louis.

Le concerné a déféré ce matin à la convocation.

A sa sortie de la brigade de recherche, nous sommes entrés en contact avec lui. Le jeune libéral parle d'un "dilatoire qu'a voulu installer le régime en place pour intimider des opposants".

"J'ai déféré à la convocation à l'heure indiquée et j'ai été bien reçu par la brigade de recherche. Qui m'a dit que je n'ai pas été convoqué dans ce brigade et il m'a demandé d'aller voir l'autre brigade", précise Djiby Sakho dans un entretien qu'il nous a accordé juste après sa sortie.

Poursuivant ses explications, le membre du comité directeur du PDS soutient : "Ce que j'ai perçu dans cette affaire c'est qu'il y a un dilatoire et j'ai décidé personnellement de ne pas aller ailleurs car dans l'appel téléphonique que j'ai reçu hier, on m'a bien indiqué la brigade de recherche".

Selon toujours le jeune libéral, "cette affaire est une manière pour ce régime d'intimider des opposants qui ne sont pas du tout d'accord sur la manière dont les affaires sont en train d'être conduites dans ce pays".

Toutefois Djiby Sakho précise qu'ils ne se laisseront pas faire. "Nous ne nous laisserons pas faire par ce que nous sommes inscrits dans une dynamique de combat démocratique. Et ce combat démocratique, absolument rien ne nous y fera reculer".

Sur le rejet de la candidature Karim Wade suite à la publication, hier, de la liste définitive par le Conseil constitutionnel, le jeune libéral estime que "le combat démocratique va se poursuivre. Et il appartient au peuple sénégalais de s'opposer à la dynamique de forfaiture du régime en place."