Saint-Louis / Dialogue National : « Famara Ibrahima Sagna est le profil idéal pour conduire le dialogue » (Dr Amadou Dia, Parti socialiste)

"Aucun pays du monde ne peut se développer sans la paix, et le dialogue est le gage de la paix. Et si le président de la République a lancé un appel au dialogue à l'ensemble des acteurs de la société, l'on ne peut que s'en féliciter", c'est du moins l'avis du Docteur Ahmadou Dia, secrétaire général de la coordination Sor Sud du parti socialiste de Saint-Louis.

Dans un entretien avec la rédaction de Dakaractu Saint-Louis, l'ancien député socialiste se félicite également de la désignation de Famara Ibrahima Sagna pour conduire le dialogue national.

Selon le socialiste, Famara Ibrahima Sagna a toujours œuvré dans le sens du dialogue entre le président Abdou Diouf et le président Abdoulaye Wade...