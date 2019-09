Saint-Louis / Démolition des lieux de culte et daraa à Goxu Mbathie : Nouveau risque de confrontations entre forces de sécurité et populations.

Dans une sommation servie aux détenteurs de daara (école coranique) le long de la berge de Goxu Mbathie, les autorités municipales menacent de les détruire ainsi que toutes les mosquées implantées sur les berges de ce vieux quartier de Saint-Louis.

Mais à Goxu Mbathie, un comité regroupant les associations de parents d'élèves et gestionnaires des mosquées s'est déjà constitué pour faire face à qu'ils considèrent comme une forfaiture.

Ce dit comité rejette fermement la décision des autorités communales et invite au respect des Daara et lieux de culte.

Lors d'une rencontre de protestation contre cette décision de la mairie, ces populations dénoncent le manque de communication des autorités communales sur ce projet de démolition des lieux de culte et daara.

Toutefois, elles précisent que si les autorités municipalités sont simplement préoccupées par la propreté de la berge, elles n'ont qu'à déployer les moyens et les mettre à leur disposition pour qu’elles s'en chargent.

Ce même projet de démolition avait déjà occasionné l'année dernière, des affrontements entre les populations de Guet-Ndar et les forces de sécurité...