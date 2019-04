Saint-Louis / Coopération Sénégalo-Américaine : Les deux pays s’engagent à améliorer le climat des affaires au Sénégal

C’est dans le cadre de la coopération Sénégalo-Américaine que s’inscrit la visite de l’ambassadeur des États-Unis au Sénégal, son excellence monsieur Tulinabo S. Mushingi dans la vieille ville pour renforcer la coopération économique et industrielle qui lient les deux pays.



Cette visite a permis de constater que la région de Saint-Louis a depuis un certain temps enregistré de grands bonds en avant dans les domaines de l’économie et du tourisme, notamment avec la découverte des gisements de gaz et de pétrole.



Environ plus de 88 projets estimés à un coût de 200 milliards de FCFA sont mis en œuvre pour près de 115.000 emplois permanents et temporaires et 368 entreprises créées, note le directeur de l’APIX, Mountaga Sy.



Dans ce même sillage, l’ambassadeur des USA au Sénégal se félicite de la coopération qui lie les deux pays et qui a permis la mise en œuvre de certains programmes. Mais également l’implication des américains dans l’exploration et l’exploitation des gisements de gaz découverts dans la région Nord à travers la société Cosmos.



À cet effet, au mois d’octobre prochain, le gouvernement américain lancera le programme DFC (international Developpement finals corporation). Cela permettra de soutenir les investissements américains à l’étranger, mais surtout améliorer le climat des affaires au Sénégal.



Plusieurs acteurs ont pris part à ce rendez-vous d’affaires, notamment le président de la chambre de commerce et d’agriculture de Saint-Louis, Mouhamadou Cheikh Sourang qui magnifie la « bonne coopération qui lie les États-Unis d’Amérique au Sénégal »