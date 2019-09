Saint-Louis / Construction du centre de formation en tourisme : "Le chantier a dépassé les 80% de réalisation" (Sanoussi Diakité)

Lors d'une tournée de visite de chantier de la construction du centre de formation en tourisme et hôtellerie à Gandon, le directeur de l'office national de la formation professionnelle, M. Sanoussi Diakité et la directrice de l’administration générale et de l’équipement du ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat, Madame Amy Mbacké se sont félicités du taux d'exécution des travaux du centre de formation.

"Le chantier a dépassé les 80% du taux d'exécution. Et on est en droit de considérer que ce centre sera bientôt réceptionné, car l'entrepreneur s'est aussi engagé à livrer les travaux à temps", rassure le directeur de l'ONFP Sanoussi Diakité.



Même si elle n'a pas voulu s'aventurer à donner la date d'ouverture, la directrice de l’administration générale et de l’équipement du ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat, Madame Amy Mbacké reste convaincue que la volonté des autorités c'est que le centre soit ouvert dans les meilleurs délais.

Selon toujours le directeur de l'office de la formation professionnelle, la construction de ce centre permettra d'assurer l'insertion professionnelle des acteurs du tourisme et de l'hôtellerie dans la région Nord.

La gestion de ce centre construit avec près de neuf cent millions de francs sera confiée aux acteurs du secteur du tourisme de la ville tricentenaire. Qui mettront à leur tour en application la situation réelle du travail avec le respect des normes exigées par la profession.

Ce qui constitue une aubaine pour les acteurs du tourisme et de l'hôtellerie, de l'avis de El Bachir Cissé, le président de l'Office du tourisme de la région de Saint-Louis…