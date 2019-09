Saint-Louis / Construction du centre de formation agricole : La mission de l'AFD se réjouit de la qualité des travaux réalisés par l'Agetip

En tournée de rétrospection dans les différents chantiers financés par l'agence française de développement, la mission de l'AFD dirigée par la responsable projet et équipement de la dite agence, s'est félicitée de la qualité des travaux réalisés dans le chantier de la construction du centre de formation agricole de Diaman."J'ai retenu qu'on est cette fois ci en phase d'achèvement. Et là personnellement on se félicite de la qualité de ce chantier là", réalisé par l'AGETIP, se félicite la responsable projet et équipement de l'AFD.Elle invite à cet effet le ministère de la formation professionnelle à capitaliser ces bonnes pratiques et les appliquer dans l'ensemble des centres de formation et dans les autres chantiers du pays.Selon le directeur de l'AGETIP, " tout le travail est pratiquement terminé, il ne reste qu'à faire le nettoyage général et livrer le centre de formation dans un délai de 15 jours maximum".Pour le directeur du centre, M. Félix Tavarez, l'administration est en phase de recrutement des apprenants et un concours a été organisé sur toute l'étendue du territoire national. À terme, 32 candidats seront retenus pour la formation de techniciens en machine agricole.Le directeur du centre souligne également que la formation initiale démarre le 04 Novembre prochain, car toute l'équipe pédagogique et l'équipement sont prêts...