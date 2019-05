Saint-Louis / Construction d'une digue de protection à la Langue de Barbarie : "Le projet en phase d'achèvement"

Pour une longueur de 2.150 mètres et une hauteur de plus de 3 mètres, le projet de construction d'une digue de protection de la population de la Langue de Barbarie contre l'avancée de la mer est en phase d'achèvement, si l'on se fie aux propos des autorités municipales de Saint-Louis.

Lors d'un atelier de présentation du projet, l'adjoint au maire de la commune de Saint-Louis, Aliou Diop, rassure que "toutes les phases de contractualisation, de supervision des travaux aussi bien que le contrôle sont en phase d'achèvement".

Ce projet d'un coût de plus de 10 milliards de francs CFA pour une durée de 18 mois pour sa réalisation, est à sa première phase de financement. Autrement dit la phase d'urgence, en attendant la réalisation des travaux à long terme...