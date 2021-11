Saint-Louis / Commune de Gandiol : Les patriotes s'allient avec le mouvement Gandiol Émergent de la majorité pour la conquête de la mairie.

Les investitures pour les élections locales du 23 Janvier prochain n'ont pas encore révélé tous leurs secrets et surprises dans les différentes collectivités du pays. À Saint-Louis, précisément à Gandiol, la plus grande surprise c'est l'alliance nouée entre les patriotes de Ousmane Sonko avec le jeune militant de l'Apr en l'occurrence, Ass Ka.



En effet, snobé par son parti lors des investitures, le membre de la mouvance présidentielle, Ass Ka a décidé de présenter une liste parallèle pour les locales à la commune de Gandiol. Mais il ne sera pas seul dans ce combat d'autant plus qu'une alliance a été nouée entre le candidat et les patriotes de Gandiol.



Ces patriotes membres du parti d'Ousmane Sonko ont la claqué la porte de la coalition Yewwi Askan Wi pour sceller une alliance avec le mouvement Gandiol Émergent pour la conquête de la commune de Ndiébène Gandiol.



La source du mal avec Yewwi Askan Wi c'est que ces militants de Pastef n'ont pas avalé la manière dont les investitures de la coalition Yewwi Askan Wi ont été déroulées. Malgré le recours introduit, leurs remarques n'ont pas été prises en compte...