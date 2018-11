Saint-Louis/ Collusion et chavirement de pirogues en haute mer: trois pêcheurs portés disparus et 7 autres internés à l'hôpital

L'on en sait un plus sur les accidents de pirogues notés ce matin à Guet-Ndar.

Selon des sources proches des victimes, ce sont deux cas d'accidents qui ont eu lieu aujourd'hui dans l'embouchure. Au total, cinq pirogues sont identifiées.

Le premier cas, ce sont deux pirogues qui sont entrées en collusion. Bilan six pêcheurs sauvés avec des blessures graves, avec notamment des fractures.

Le deuxième cas : ce sont trois pirogues qui ont chaviré au large de l'embouchure. Trois personnes sont portées disparues et une autre s’en est sortie avec des blessures graves.

Les faits se sont déroulés ce matin vers les coups de 7 heures.

A l'hôpital régional de Saint-Louis, nos sources nous renseignent que parmi les sept personnes admises à l'hôpital, quelques unes ont été libérées par le médecin. Et les autres sont internées aux urgences. Sur place à Guet-Ndar les recherches se poursuivent et les enquêtes en train d'être menées pour plus d'information sur cet accident qui vient s'ajouter aux deux autres qui ont eu lieu ces derniers jours dans la région Nord, causant la mort d'un vieux suite à un effondrement d'une maison et l'amputation du bras d'un jeune pêcheur suite à une collusion de pirogues dans l'embouchure...