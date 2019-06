Saint-Louis / Cheikh Bamba Dièye s'attaque au rapport de l'U.E sur la présidentielle et fait des révélations sur l'ancien représentant de l'Union Européenne à Dakar

Dans cette partie exclusive qu'il nous a accordée, le député Cheikh Bamba Dièye s'est attaqué très sévèrement au rapport de la commission de l'Union Européenne sur la présidentielle du 24 Février dernier.

"Je suis déçu de les entendre après que tout soit fini, et qu'ils reviennent pour nous annoncer des vérités que nous avons déjà proclamées", se désole le député.

Selon Cheikh Bamba Dièye, "il n'y a pas un sénégalais qui ne sait que le parrainage a été utilisé pour éliminer des candidats à la présidentielle".

Mieux encore, le député révèle et accuse l'ancien représentant de l'Union Européenne d'être du côté du gouvernement sénégalais.

"L'ancien représentant de l'Union Européenne m'a semblé être très suspect par rapport à la démocratie et à la neutralité qu'il aurait dû avoir. Pour l'avoir rencontré plusieurs fois, on se perdait même par rapport à ses positions qui étaient on ne peut plus tranchées, nettes et claires en faveur du pouvoir en place. Et j'estime que quelque peu il a trahi sa mission", souligne l'ancien maire de Saint-Louis et par ailleurs coordinateur national du FSD/BJ.



Le politique estime à cet effet "qu'il faut que les sénégalais commencent à réfléchir sur beaucoup de choses car il y a beaucoup d'institutions internationales qui nous utilisent pour des labels de démocratie."

Vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien très prochainement avec plusieurs questions au menu des discussions…