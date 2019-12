Saint-Louis : Chavirement de 3 pirogues au large de la brèche.

Trois embarcations ont chaviré ce mardi, sur le canal de délestage de Saint-Louis alors qu’elles tentaient de rejoindre le quai fluvial de Diamalaye. Même si aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, d’importants dégâts matériels ont été notés.

Nos sources font état de près de 100 millions FCFA en terme de valeur matérielle perdue dans ce naufrage collectif.

À rappeler que la brèche continue de faire des ravages depuis son ouverture en 2003, avec plus de 400 morts qui sont dénombrés et d'énormes dégâts matériels relevés. Et les promesses des autorités peinent toujours à se réaliser. Pendant ce temps, les appels pour le lancement de travaux de stabilisation de la brèche se multiplient en provenance de la communauté des pêcheurs de Saint-Louis...