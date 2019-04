Saint-Louis : Ces grands chantiers qui attendent Cheikh Oumar Hanne à l'UGB

À peine appelé dans le nouvel attelage gouvernemental, le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Dr Cheikh Oumar Hanne, a de la matière avec les revendications estudiantines à Sanar.

D’abord, Cheikh Oumar Hanne devra faire face aux engagements pris en faveur de la coordination des étudiants de l’université Gaston Berger de Saint-Louis et tarderaient à être respectés par les autorités.

Parmi ses engagements pris par les autorités, figurent en grande place la construction d’un troisième restaurant, le relèvement du plateau technique du centre socio-médical, mais également l’acquisition de nouveaux bus pour les universitaires.

Autres chantiers qui attendent également le ministre de l’enseignement supérieur Cheikh Oumar Hanne à l’UGB, c’est la reprise des travaux des bretelles restantes au campus 1 et 2, ainsi que la livraison des bâtiments d’accueil du temple du savoir.

À cela s’ajoute un autre dossier plus complexe qui attend toujours d’être tiré au clair : l’affaire Mouhamadou Fallou Sène, du nom de cet étudiant tué par balle lors d'affrontements entre étudiants et forces de l’ordre à l'UGB le 5 Mai 2018. Depuis lors, l’affaire peine toujours à être vidée devant la justice. Même si le président Macky Sall avait annoncé qu’une enquête sera ouverte et les coupables punis.