Saint-Louis : Ce qu'a annoncé Madické Niang pour lutter contre l'érosion côtière

On a vu de nombreux militants, habillés en jaune-bleu, descendre du pont Faidherbe depuis le quartier Sor, en direction du Sud de l’Île. Le meeting de Madické Niang s’est déroulé dans une ambiance bon enfant, malgré quelques bousculades. Il a prononcé son discours de campagne à la Place Faidherbe, en qualité de candidat à la présidentielle.



Madické Niang assure qu'il va investir pour lutter contre l'érosion côtière à Saint-Louis. "Nous avons vu l'érosion côtière et les dégâts qu'elle a fait. Nous allons régler ce problème", a souhaité Madické Niang, qui préconise "un programme ambitieux sur tout le nord de la Langue de Barbarie. "Je vais aider les populations de Ndar à lutter contre l'érosion au Sénégal", a dit Madické Niang, qui annonce "mettre fin aux litiges frontaliers avec certains pays voisins. Le tout dans la "renégociation des accords de pêche, si je suis élu président de la République".



Le natif de Saint-Louis promet de développer davantage les filières en apprentissage dans les daaras. Le candidat de "Madické 2019" annonce plusieurs mesures pour "donner le goût des sciences" aux élèves. "C’est-à-dire faire en sorte que les filières scientifiques attirent plus d’élèves et d’étudiants. L’éducation est le principal pilier du développement", estime Madické Niang...