Saint-Louis : Cartographie des entreprises agricoles pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes

L'université Gaston Berger de Saint-Louis, la Saed, les partenaires financiers au développement et les autres structures étatiques de la région, ont procédé aujourd'hui à la cartographie des entreprises. Il s'agit là des entreprises qui s’activent dans l'agriculture, l'aviculture et l'élevage.

L'objectif de cette initiative, selon la Directrice de l'innovation scientifique et de l'insertion professionnelle à l'UGB, Mme Fatou Camara, "c'est dans un premier temps de faire l'inventaire de toutes les entreprises qui existent dans la région de Saint-Louis, ensuite de faire la géolocalisation de ses entreprises pour la conception d'une plateforme dynamique afin qu'on puisse partager entre les acteurs."

Poursuivant ses explications, la Directrice de l'innovation scientifique et de l'insertion professionnelle à l'UGB estime que cette cartographie "est un outil qui aidera à l'insertion professionnelle des jeunes. Le plus important c'est qu'à Saint-Louis, on a une cartographie exhaustive de la région Nord et maintenant il reste à faire le toilettage pour avoir une base sans doublons en attendant de passer à la géolocalisation…