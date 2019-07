Saint-Louis / Baccalauréat 2019 : Les autorités notent un bon déroulement des épreuves dans la région.

En conférence de presse au terme d'une visite effectuée dans quatre centres de la commune de Saint-Louis, le gouverneur adjoint chargé du développement, Khadim Hanne, et l'inspecteur d'académie Boubacar Sow, notent un bon déroulement des épreuves du baccalauréat dans la zone Nord.

Selon ces derniers, aucun incident n'a été signalé et toutes les dispositions ont été prises.

Seulement 30 cas d'absence ont été notés dans les quatre centres d'examen visités.

Du côté des candidats, l'espoir est le sentiment le mieux partagé en ce début d'examen.

Pour cette année, la région de Saint-Louis enregistre 11.325 candidats pour le baccalauréat général dont 53,10% de filles. Et pour les séries scientifiques, 1.292 candidats soit 11% du total des candidats et les filles sont faiblement représentées, soit 30% de l'effectif total...