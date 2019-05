Saint-Louis / Babacar Gaye (Responsable APR) : « Ousmane Sonko doit respecter le président Macky Sall et le peuple sénégalais. Son absence n'empêchera pas la réussite du dialogue »

Après la sortie du leader du parti Pastef/les patriotes, les réactions n'ont pas tardé à se faire dans la mouvance présidentielle de la capitale Nord. Et c'est le responsable APR de la Langue de Barbarie, M. Babacar Gaye, qui a apporté la réplique.

Selon le politique, "Ousmane Sonko doit apprendre à respecter le président Macky Sall et le peuple sénégalais". Car selon Babacar Gaye, "le dialogue lancé hier par le chef de l'État s'inscrit dans un calendrier républicain et toute personne de bonne foi devrait s'engager à œuvrer pour la réussite de ces concertations". Le responsable APR invite le leader du Pastef à se ressaisir car son absence n'empêchera en aucun cas la bonne tenue et la réussite du dialogue..."