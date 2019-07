Saint-Louis / Amadou Bécaye Diop (maire de Ross Béthio): "On ne magnifiera jamais assez l'effort de l'État pour les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal"

En accueillant le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural dans la comme de Ross Béthio pour les besoins de la distribution des moissonneuses aux agriculteurs, Amadou Bécaye Diop s'est vivement félicité des efforts fournis par le gouvernement pour accompagner les cultivateurs de la vallée, notamment ceux de Ross Béthio.

"On ne magnifiera jamais assez l'effort de l'État pour les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal", soutient le maire dans son discours.

Avant de poursuivre, "après avoir accompagné les acteurs dans l'accompagnement, l'aménagement et la commercialisation de leurs produits, le président est revenu pour accompagner les acteurs dans l'accusation des matériels agricoles", se félicite le maire.

La distribution des machines moissonneuses batteuses à ces agriculteurs de la commune de Ross Béthio "prouve à suffisance l'attachement du président de la République au développement de l'agriculture. Ce qui montre également que le gouvernement a compris que nous sommes dans l'ère du développement agricole".