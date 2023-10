Saint-Louis/ Amadou Bâ, « les promesses et la franchise électorale » : « Le pouvoir ne s’acquiert pas dans le tâtonnement… »

Ils ont tour à tour interpellé le Premier ministre Amadou Bâ sur la nécessité de disposer d’un port de pêche à « Guet Ndar ». Ce quartier de pêcheurs au centre de Saint-Louis qui dispose de trente mille tonnes de poissons chaque année doit, selon les habitants, être désormais considéré comme un grand port et dont ils auront une grande part dans la gestion.



Ces propriétaires de milliers de pirogues qui s'alignent tous les jours sur la plage, semblent bien avoir gain de cause devant le Premier ministre. Ce dernier, en tournée économique pour cinq jours dans la zone, rejoint les pêcheurs dans leur préoccupation. « Guet Ndar doit bien disposer d’un port de pêche. Nous pouvons, dans la mesure du possible discuter de tous ces projets qui sont bien possible car, cela se passe au moins dans notre pays, contrairement à un projet que nous partageons avec un autre pays, comme celui avec la Mauritanie… » indique le Premier ministre qui, face aux acteurs de pêche à Guet Ndar, évoque entre autres les projets gazier GTA qui aura un impact dans la zone de Diattar, à Saint-Louis, de la problématique des licences de pêche, du cadre de vie entre autres.



Cependant, à quelques mois de la présidentielle, l’actuel Premier ministre et candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar ne compte pas verser dans les promesses électorales, mais compte tenir un langage de vérité face à son auditoire venu l’accueillir pour ce premier jour de tournée économique. « Nous ne sommes pas venus pour extrapoler sur des promesses comme le font la plupart de ceux qui viennent souvent vous rencontrer. Nous ne pouvons vous dire toutefois que tout ce dont nous aurons à faire ou à projeter, nous en discuterons avec toutes les parties concernées. Car, un pays, ne se gère pas dans le tâtonnement. C’est plutôt , une planification dans le temps… » a martelé le chef du gouvernement qui n’a pas manqué de rappeler la touche du chef de l’Etat Macky Sall, qu’il représente dans cette région et qui a déjà, depuis des années entamé les discussions avec les différentes parties prenantes dans cette localité pour venir à bout de leurs préoccupations.