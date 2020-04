Saint-Louis : Alioune Badara Diagne dit Golbert inhumé dans la plus grande discrétion très tôt ce matin

Rappelé à Dieu hier à l'âge de 79 ans, des suites d'une maladie, le Journaliste, artiste comédien et notable Saint-Louisien Elhadj Alioune Badara Diagne dit Golbert a été inhumé très tôt ce matin après la prière de Fadjr.







Comme les exigences de l'état d'urgence interdisent toute forme de rassemblement pour faire face à la propagation de la maladie du Coronavirus un peu partout dans le pays et le monde en général, son inhumation s’est faite dans la plus grande discrétion avec la presse, des membres de sa famille et de quelques autorités religieuses, coutumières et politiques.







Dakaractu s'associe à cette douleur et présente ses condoléances à notre confrère Malal Junior Diagne, sa famille et à tout le peuple sénégalais, la population de Saint-Louis notamment !