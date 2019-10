Saint-Louis/Actu-Débat avec Pape Ibrahima Faye (Directeur CROUS) : « De 3.000 étudiants en 1990, l'UGB compte aujourd'hui près de 12. 000 étudiants (...).Nous voulons une année scolaire zéro perturbation... »

Dans ce numéro Actu-Débat, même s'il note que les problèmes ne manqueront pas, le directeur du CROUS, Pape Ibrahima Faye, reste convaincu que d'importants moyens sont mobilisés pour trouver des solutions aux revendications des étudiants au niveau du campus social.

"Aujourd'hui je suis en mesure de dire que tout un dispositif est mis en place pour régler le problème des étudiants", souligne Pape Ibrahima Faye.

"Avec 3.000 étudiants en 1990, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis compte aujourd'hui près de 12.000 étudiants. Et les infrastructures n'ont pas évolué conséquemment, ce qui nécessite donc des mesures d'accompagnement pour la prise en charge de l'ensemble des étudiants", selon toujours Pape Ibrahima Faye.

À cet effet, le directeur plaide pour que le budget alloué au CROUS soit revu à la hausse.

Entre autres questions abordées, celles de la dette estimée à plus d'un milliard de francs que le CROUS doit aux repreneurs de l'UGB et la décision des autorités d'orienter 5.000 nouveaux bacheliers à l'université Gaston Berger de Saint-Louis...