Saint-Louis /Actu-Débat avec Innocence Ntap Ndiaye : Tensions sociales dans les universités, dialogue social et politique, l'actualité passée en revue...

Invitée de ce numéro de l'émission Actu-Débat de la rédaction de Dakaractu Saint-Louis, la présidente du Haut conseil du dialogue social a passé en revue l'actualité marquée depuis quelques temps par des tensions dans les universités du pays et des mouvements de contestation dans le front social.

Alors qu'elle était venue jouer la médiation entre les étudiants et l'administration universitaire de Saint-Louis, en marge de la cérémonie de commémoration de l'anniversaire du décès de l'étudiant Fallou Sène, Mme Innocence Ntap Ndiaye s'est largement entretenue avec Dakaractu sur les mouvements d'humeur notés.

Selon elle, l'État est en train de faire des efforts et des négociations sont entamées avec le front social, notamment les syndicats des travailleurs et les mouvements estudiantins pour désamorcer les tensions, pour ne pas dire la bombe sociale.

Mais poursuit elle toujours, ces démarches demandent de la patience et surtout de la compréhension ça est là de tous les acteurs du système.

Revenant sur les tensions notées dans les universités du pays, notamment à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, la présidente du Haut conseil du dialogue social rassure que des solutions sont déjà prises pour que tout rentre dans l'ordre. Et d'ailleurs, après une série de concertation avec les étudiants et le monde universitaire, les Assises de l'Université Gaston Berger seront bientôt organisées à Saint-Louis pour trouver une solution durable aux problèmes des étudiants.

Par ailleurs, la présidente du Haut conseil du dialogue social se félicite de l'appel du chef de l'État pour un dialogue inclusif de toutes parties vives de la nation et invite les acteurs politiques à répondre à cette main tendue du chef de l'État pour l'intérêt du Sénégal.

Entretien...