Saint-Louis / Actu-Débat avec Dame Diop (Ministre de la formation professionnelle et l'emploi) : « À l'heure où on parle beaucoup de pétrole et gaz, on devrait s'interroger sur la formation du capital humain dans ces métiers pour … »

Au terme de la tournée qu'il effectuait dans l'axe Nord, le ministre de l'emploi, de l'artisanat et de la formation professionnelle a accordé à la rédaction de Dakaractu Saint-Louis un entretien exclusif dans l'émission Actu-Débat, portant sur diverses questions liées à la formation du capital humain.

Au ministre Dame Diop d'assurer que « la formation professionnelle a de beaux jours devant elle. Car les moyens sont là, la vision et la volonté politique aussi. Mais ce qui reste maintenant c'est que les acteurs se l'approprient au bénéfice de tout le monde ».

Même s'il dit ignorer avec exactitude les chiffres en termes de création d'emplois depuis 2012, le ministre de l'emploi, de l'artisanat et de la formation professionnelle reste convaincu « qu'à l'heure où on parle beaucoup de pétrole, l'on devrait s'interroger sur la formation du capital humain dans les métiers du pétrole et gaz pour bénéficier de cette offre d'emplois ».

Toutefois, il précise également que le gouvernement sénégalais a déjà anticipé sur cette question. « Nous avons aujourd'hui des offres de formations en adéquation avec le besoins du marché du travail comme dans le domaine de l'aviculture, du tourisme etc. Un programme de formation de deux milles jeunes est déjà élaboré et la construction d'un centre de formation aux métiers du pétrole et du gaz à Diamniadio… »