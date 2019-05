Saint-Louis / Accès à l'eau potable et assainissement : Des résultats satisfaisants notés dans la région.

Une étude comparative entre 2015 et 2018 a permis de constater qu'il y a un bond de 5% d'accès en eau potable, soit 75% en milieu rural.

Pour l'assainissement un taux 68% en milieu rural et 90% en milieu urbain est noté dans la région de Saint-Louis, note l'adjoint au gouverneur chargé du développement.

Ces résultats satisfaisants ont coûté plus de 33 milliards de francs CFA.

Ce qui constitue "une progression très positive vers les objectifs du développement durable" de l'avis de Ousmane Sow, directeur de l'Agence régionale de développement, qui souligne toujours que "cela est dû aux investissements qui ont été réalisés par l'État et les partenaires techniques dans la région".