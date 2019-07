Saint-Louis/ Abdoulaye Bibi Baldé: « nous voulons travailler à améliorer l'inclusion financière de la population »

Lors de sa première visite dans l'axe Nord en sa qualité de Directeur Général du groupe La Poste, Abdoulaye Bibi Baldé a annoncé d'importants projets pour le bon fonctionnement du groupe qu'il dirige afin d'assurer une meilleure inclusion financière de la population. « Nous voulons travailler à améliorer l'inclusion financière de la population au Sénégal. Nous sommes un peu partout et faisons des transferts d'argent et ce qui est important pour nous c'est d'améliorer l'inclusion financière car il y a des problèmes d'accessibilités financières » asouligne Abdoulaye Bibi Baldé. Le directeur général de la Poste rassure par ailleurs que « toutes les décisions sont prises pour pouvoir élargir la bonne coordination entre le niveau central et le niveau déconcentré ».