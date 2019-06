Saint-Louis / Abdou Latif Diallo (DAGE, ministère Fonction Publique): "Chaque cadre de l'administration qui a bénéficié de la formation de l'école publique devrait organiser une action de solidarité pour l'école publique"

Alors qu'il était le parrain de la journée de l'excellence de l'école élémentaire de la cité Niakh, le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la Fonction Publique, M. Abdou Latif Diallo n'a pas lésiné sur les moyens pour rendre heureux les lauréats ainsi que leurs parents.

En effet, un lot important de fournitures scolaires a été distribué aux élèves qui se sont distingués le plus durant l'année scolaire 2018/2019.

Le parrain de cette journée de l'excellence, M. Abdou Latif Diallo, prône une modernisation de l'école publique. À cet effet, il estime que "chaque cadre de l'administration publique qui a bénéficié de la formation de l'école publique devrait en retour organiser une action de solidarité pour l'école publique qui a besoin de soutien afin d'encourager les élèves vers l'excellence. Car l'État seul ne peut pas être partout.

Le parrain Abdou Latif Diallo s'est également souvenu de ses bons moments dans l'instruction scolaire qu'il a débuté dans cet établissement de Saint-Louis, qui comptait à ce temps 6 salles de classe contre 12 aujourd'hui.

Les parents d'élèves par la voix de leur président et de celle du directeur de cette école, ont vivement exprimé leurs satisfaction à l'endroit du parrain de Abdou Latif Diallo pour son engagement au service public mais également son appui financier et matériel à l'école Cité Niakh.

Pour la présente journée de l'excellence de l'école élémentaire Cité Niakh, 52 élèves ont été primés pour leurs brillants résultats obtenus...