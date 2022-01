Maire sortant de Saint-Louis, Mansour Faye a sacrifié à son devoir citoyen pour le vote de ces élections locales, municipales pour la commune de Saint-Louis et départementales pour le département de Saint-Louis. Une occasion qu’il a saisie pour lancer un appel aux populations afin de les inviter au calme et à plus de responsabilité.



‘’Faudrait pas que les gens soient tentés par quelque violence que ce soit. Cela m’étonnerait que cela puisse arriver. Donc le vote se déroule bien et les gens votent et rentrent chez eux, en attendant donc la fermeture des bureaux de vote et la proclamation des résultats’’, a-t-il confié au sortir de son bureau de vote.



Lieu de vote où il a été confronté à quelques perturbations. Ce qui n’entache, à ses yeux, en rien, le bon déroulement des élections. ‘’Je peux dire que le vote se déroule très bien. On ne m’a pas encore rapporté d’incident quelconque au niveau des autres centres. Les Saint-Louisiens savent véritablement voter et pour le moment le scrutin se déroule dans les règles de l’art. La seule chose que j’ai noté, ce qui m’était arrivé, lors de la présidentielle, il est mentionné dans ma carte d’électeur Bureau (de vote) N6, mais en réalité mon nom figure dans le registre du Bureau N⁰ 1 de l’École Macodou Ndiaye. C’est la seule chose que j’ai notée. Certainement ce sera corrigé aux prochaines élections’’.