Saint-Louis : « And Guesseum » lance son 16ème plan d'action

À Saint-Louis ce n'est pas aujourd'hui la veille de la fin du bras de fer entre le mouvement syndical des acteurs de la santé, section And Guesseum et le gouvernement sénégalais.

Réunis ce matin au district sanitaire Ousmane Ngom de Saint-Louis, ces acteurs de la santé ont entamé leur 16ème plan d'action de lutte.

Cela par un boycott de tous les vaccins en plus d'autres programmes.

A cet effet, les camarades de Mballo Dia Thiam ont remis tous les vaccins au médecin chef du district de santé Ousmane Ngom sis au quartier Pikine.

Ces acteurs de la santé dénoncent le manque de négociations des autorités, notamment le ministre de la santé face à leur plateforme revendicative." Depuis avril nous avions soumis une plateforme revendicative au ministre, mais il n'y a pas eu de négociations. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui à notre 16ème plan d'action", déplore Gamou Mbodj, Superviseur SSP du District de Saint-Louis…