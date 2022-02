Amadou Mansour Faye a été installé ce lundi 7 février 2022, dans ses fonctions de maire de la commune de Saint-Louis.



Réélu pour un second mandat, après 7 ans, à la tête de la municipalité, par Mamadou Ndiaye, le Préfet du département de Saint-Louis, il a réaffirmé sa volonté de travailler, avec tous les élus, sans aucune coloration politique.



‘’À partir d'aujourd'hui, il ne s'agira plus du Conseil Municipal d'une majorité contre une minorité. Il devra s'agir effectivement, et j'y accorde une importance capitale, d'un Conseil Municipal dont la seule priorité est de satisfaire les attentes légitimes de la population, toute composantes confondues, de notre chère Cité’’, a déclaré le maire qui relève qu’il reste, à ses collègues et lui, la nécessité ‘’de travailler collectivement à une meilleure planification de nos interventions pour la satisfaction de nos administrés. C'est pourquoi, je compte recourir à toutes les compétences disponibles ainsi qu'à toutes les ressources disponibles, dans notre ville, à l'intérieur du pays comme au sein de la Diaspora. Dans cette mythique et historique salle des délibérations qui a vu défiler de grandes personnalités, nous nous devons de faire de Saint-Louis notre unique parti et notre seule coalition ! (…) Je réitère ici et maintenant mon appel au travail, à la cohésion, à l'unité pour le service exclusif de notre cité. À ce titre, j'invite le conseil à être au service exclusif de nos concitoyens et à servir les intérêts de Saint-Louis’’, a-t-il déclaré.



Des honneurs promis au Champion d’Afrique Ismaïla Sarr, fils du terroir



Relativement au programme de la nouvelle équipe municipale qu’il dirige, à compter de ce jour, Mansour Faye de signaler qu’il ne souffre d’aucune ambiguïté. ‘’Les objectifs sont clairs : instaurer une meilleure administration, renforcer la protection côtière de notre ville, améliorer le cadre et la qualité de vie des populations, construire des infrastructures, réhabiliter notre patrimoine administratif, scolaire, sportif, culturel et commercial, inscrire une dynamique de solidarité avec nos concitoyens vulnérables. Nous devrons aussi assurer aux jeunes de l'emploi, par l'insertion et par l'entrepreneuriat. Nous devrons également assurer aux femmes leur autonomisation financière ; accompagner la petite enfance et soutenir les personnes âgées’’, dira-t-il.



À ses collègues conseillers municipaux, et particulièrement ceux qui seront élus ce matin, il les a invités ‘’à plus d'engagement, de rigueur et d'abnégation. Cela exige également une présence aux différents travaux du Conseil mais aussi et surtout une disponibilité et une assiduité sans faille. Le travail qui nous attend, l'exige. Le respect, la reconnaissance et la sollicitude envers les populations qui nous ont choisis nous le recommandent fortement. Il s'agira dès à présent de s'unir afin de constituer une seule et même force au sein du Conseil municipal dans le but de faire de l'émergence de notre Commune une réalité’’.



Lors de son installation officielle, à la mairie, Mansour Faye s’est félicité de la prouesse des poulains du coach Aliou Cissé. ‘’Aujourd'hui, nous fêtons aussi la grande victoire de nos lions qui viennent de remporter le premier trophée continental de notre histoire. Je voudrais les féliciter vivement pour cet exploit retentissant! Mention spéciale au Domou-Ndar Ismaïla Sarr que je rebaptise ‘’Le Sapeur-pompier de Saint-Louis’’. La commune de Saint-Louis compte bien l'honorer à la hauteur de ses performances!'', a-t-il annoncé.