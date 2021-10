Saint-Etienne : El Hadji Dièye a signé son premier contrat professionnel.

L’AS Saint-Etienne vient d'officialiser le passage en pro du jeune ailier, El Hadji Dièye. C'est ce jeudi 28 octobre que les verts ont annoncé la signature du premier contrat professionnel du Sénégalais de 19 ans. Après le recrutement du gardien de but Boubacar Fall arrivé en début d'année, Saint-Etienne vient de marquer une fois de plus son ambition sur les jeunes sénégalais.



Il n'a fallu que quelques mois pour le jeune sénégalais, débarqué en France l'été dernier en provenance de Guédiawaye FC, pour très vite donner satisfaction avec la réserve des verts, au point de gagner le droit de disputer ses 11 premières minutes en ligue 1 contre Strasbourg, le 17 octobre dernier.



« Il a d’abord signé stagiaire mais au vu de ses prestations, de sa progression, nous avons décidé de lui donner un contrat pprofessionnel », a expliqué Claude Puel, manager général de l’ASSE, sur le site officiel du club avant d'ajouter qu' « Il est à l’écoute, cherche à progresser. Il a également de belles qualités de percussion, d’enchaînement et est capable de distiller de bons centres. Il a un profil intéressant pour le futur. » La durée de son contrat n’a pas été communiquée...