Sagne Mbarara-Medinatoul Abdou Khadr Dieylani : Cheikh Ibrahima Diallo célébre la femme et distribue 111 chaises roulantes à des nécessiteux

Le fils du défunt khalif de Sagne Bambara, Cheikh Moukhidine Samba Diallo dont le mausolée se trouve à Médinatoul Abdou Khadr Dieylani a sacrifié, comme le faisait son père, à la traditionnelle célébration de la journée internationale de la femme à Médiantoul Andou Khadr Dieylani. Comme à l'accoutumé, après des récitals de coran, Cheikh Ibrahima Diallo a distribué pour cette présente édition 111 chaises roulantes à des personnes ayant des handicaps moteurs.



Plusieurs fidèles ont rallié cette sainte cité pour assister à ce grand événement religieux, pour se recueillir aussi pour y solliciter des prières. Cheikh Ibrahima Diallo a saisi l'occasion pour inviter les fidèles à la discipline, à l'amour et aux respect envers son prochain surtout pendant ces moments de grande affluence. Il est revenu sur l'importance de cette journée dédiée aux femmes du monde rappelant ainsi, la place de la femme devant le Tout puissant et son importance au sein de la société. Cheikh Ibrahima Diallo a aussi sollicité auprès des populations beaucoup plus de respect et considération pour les personnes vivant avec un handicap moteur car étant d'égal dignité devant le Seigneur et ayant les mêmes droits que nous dans la société.