Sagne Bambara : La toute dernière sortie médiatique du défunt khalife sur le coronavirus.

Le guide religieux de Sagne Bambara avait donné dernièrement une conférence de presse au cours de laquelle, il était revenu en long et en large sur la façon dont le Coronavirus intègre le corps d'un individu et son système de défense. À l'aide d'un microscope, Cheikh Mouhidine Samba Diallo, avait axé son intervention sur la gravité de la pandémie et demandé aux uns et aux autres de respecter scrupuleusement les recommandations d'Allah et d’implorer sa miséricorde...