Sagne Bambara : À l'aide d'un microscope, Cheikh Mouhidine Samba Diallo explique la dangerosité du Covid-19 et invite les sénégalais à écouter les spécialistes.

Le guide religieux de Sagne Bambara a donné cet après-midi une conférence de presse au cours de laquelle, il est revenu en long et en large sur la façon dont le Coronavirus intégre le corps d'un individu et son système de défense.



Selon le khalife de Sagne Bambara, le covid-19 est une maladie très dangereuse chez l'être humain. C'est pourquoi, il a invité les sénégalais à éviter les commentaires infondés et à se fier exclusivement aux dires des spécialistes en la matière.



Avant de terminer, Cheikh Mouhidine Samba Diallo a demandé aux uns et aux autres de respecter scrupuleusement les recommandations d'Allah et d’implorer sa miséricorde...