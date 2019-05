Safe City : L’ADIE et le Ministère de l’intérieur s’inspirent de la ville de Shenzhen pour une gestion plus intelligente de la sécurité des sénégalais

Parce que la sécurité est l’une de ses priorités, le chef de l’État Macky Sall ne cesse de déployer des moyens au profit des forces de défense et de sécurité. Outre les moyens traditionnels, la technologie a élargi le champ du possible dans le cadre du renforcement de la sécurité de nos territoires. Dans un contexte où les populations sont de plus en plus préoccupées par leur sécurité et celle de leurs biens, l’État du Sénégal est en train de mettre en œuvre le Programme Smart Sénégal avec une composante Safe city (ville sûre). La police et la gendarmerie sont des acteurs essentiels du projet Safe City. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, le Directeur général de l’ADIE, M. Cheikh Bakhoum, qui coordonne le programme Smart Sénégal, a participé en compagnie du Directeur général de la police nationale et d’un représentant du Ministère de l’Intérieur, au « Shenzhen Smart City forum », du 14 au 15 mai 2019.