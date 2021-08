Saër Seck à Augustin Senghor : « L’avenir promet d’être radieux, mais les lendemains peuvent être difficiles »

Saër Seck, a demandé mercredi 4 août au président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Me Augustin Senghor, « d’accompagner et de soutenir » la Ligue sénégalaise de football professionnel, de manière permanente.



« Je profite de cette tribune pour dire à Me Augustin Senghor que le football professionnel aura encore plus besoin de l’accompagnement et du soutien de la Fédération sénégalaise de football (Fsf). L’avenir promet d’être radieux, mais les lendemains peuvent être difficiles », a dit l’ancien président de la Ligue Pro, au moment de passer le témoin à Mohamed Djibril Wade.



Le président de Diambars, qui s’est retiré du consensus dirigé par Augustin Senghor, estime que la Lsfp aura besoin de la Fsf pour amener le football professionnel vers un avenir radieux. « Notre football est riche de ressources humaines de valeur et de qualité », a-t-il reconnu.