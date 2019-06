Saer Diop : « Il y a une opposition qui parle tout le temps et qui, je pense, tient toujours à son deuxième tour… »

"Ressources pétrolières et gazières et émergence du Sénégal : Orientations générales et mécanismes d'une gestion durable des ressources pour promouvoir l'émergence et le bien être des populations". C'est le thème du panel retenu par les élèves de l'École polytechnique de Thiès (Ept) à l'occasion des journées scientifiques, sportives et culturelles. Selon le Directeur Général de Agence pour l'économie et la maitrise de l'énergie (Aeme) et panéliste, Saër Diop, " le Sénégal ne va pas faire l'exception sur les débats suscités sur le pétrole et le gaz". Cependant, d'après lui, "il y a une opposition qui parle tout le temps, et qui, je pense, tient toujours à son deuxième tour, ce qui est pour moi dépassé. On a dépassé les contextes électoraux et, nous nous invitons tout le monde à tourner la page des élections et à se mettre au travail".