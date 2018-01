Sadio Mané termine 2e du classement de l'African player of the year, Salah vainqueur

Le classement complet de l'African player or the year est révélé ce jeudi. L'international sénégalais Sadio Mané se classe deuxième, derrière le vainqueur Mouhamed Salah. Le classement a livré ses derniers secrets dans une soirée riche en couleur, dénommée Caf Awards 2017, organisée à Accra au Ghana : Sadio Mané, deuxième, et Aubameyang, troisième, complètent le podium. La star de la soirée, c’est donc l'Égyptien Mouhamed Salah.

Mais jusqu’au bout, le suspense a été préservé au sujet des noms de ses principaux suiveurs. Quelques minutes après avoir révélé l’identité du vainqueur, la Confédération africaine de football (Caf) a donné les noms des autres pensionnaires du trio. L’attaquant sénégalais est tant bien que mal parvenu à se hisser entre l'Égyptien et le gabonais, avec une saison de haut niveau, ponctuée par des exploits individuels.