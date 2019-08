Sadio Mané s'emporte furieusement contre Mohamed Salah pour une passe refusée (Vidéo)

La scène est trop rare pour ne pas être soulignée. Extrêmement en colère, à sa sortie en fin de partie contre Burnley, Sadio Mané s'en est vertement pris à Mohamed Salah. Pour cause, L'Égyptien n'a pas voulu lui faire la passe suite à une action de jeu, préférant la jouer en mode solitaire. Une attitude qui a fortement excédé Mané qui n'a pas manqué de le faire savoir au vu de tous.



En effet, Sadio Mané, buteur dans ce match (3-0 pour Liverpool) a été remplacé par Divock Origi à la 85e. Sorti très énervé, et en colère, il a protesté de façon véhémente. Une protestation qui n'est pas dû à son remplacement, mais plutôt au manque d'altruisme de son coéquipier, Mohamed Salah qui n'a voulu lui passer le ballon sur une action de jeu. Une attitude qui n'a plu à Mané qui l'a fait savoir en s'emportant furieusement sur le banc, devant Klopp et ses partenaires qui ont tenté de le calmer.



Tout cela risque de prendre une mauvaise tournure. Une suite qui risque d'être houleuse entre les deux joueurs, qui sont toujours en concurrence pour le ballon d'or Africain notamment. Mais aussi, tout simplement pour s'assurer un leadership au sein de l'attaque des "Reds". Et un statut d'actuel meilleur joueur Africain.



Déjà la saison passée , cette "Guerre" des égo commençait à se faire sentir entre Mané et Salah. Dès lors, il est grand temps que le coach Jurgen Klopp intervienne en interne, pour mettre fin à cette situation qui pourrait prendre une ampleur disproportionnée...