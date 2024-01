Sadio Mané reste focus : « Les autres matchs ne seront pas aussi faciles ! »

Très expérimenté et habitué à une compétition telle que la coupe d’Afrique des Nations, l’attaquant d’Al Nassr n’a pas voulu s’enflammer à quelques instants après la probante victoire (3-0), du Sénégal sur la Gambie, ce lundi, pour le premier match des champions d’Afrique en titre. Le Cameroun c’est une autre équipe, une plus grande adversité, et bien entendu, ce sera un choc d’un tout autre niveau le vendredi 19 janvier. « Les autres matchs ne seront pas aussi faciles » a prévenu Sadio Mané en zone mixte.