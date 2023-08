Sadio Mané en Arabie Saoudite, liste de Cissé, violence dans le foot local, Dioufy se lâche !

L’ancien attaquant international sénégalais faisait partie des invités d’honneur à l’occasion de l’inauguration du terrain de football de liberté 6, offert par Elimane Lam. El Hadj Ousseynou Diouf a profité de l’occasion pour évoquer divers sujets dont le transfert de Sadio Mané et plusieurs joueurs sénégalais en Arabie Saoudite et les conséquences que cela pourrait avoir sur leur avenir en équipe nationale. Dioufy a également fustigé la violence qui gangrène le football local sénégalais tout en revenant sur les perspectives qui s’ouvrent devant lui et sa future carrière de manager Sportif.